Число тяжелой техники для уборки снега уменьшится в Нижнем Тагиле для защиты бордюров

В Нижнем Тагиле будет уменьшено ч

Это будет сделано для того, чтобы снизить травмирование гранитных бордюров.

Специалисты изучили данный вопрос и пришли к выводу, что есть более щадящие для бордюров способы уборки снега.



Специалисты администрации Нижнего Тагила по инициативе Сергея Носова

подготовят

распоряжение об ограничении использования тяжелой техники.



Использовать тяжелую технику при расчистке дорог будем только при режиме ЧС, -- сказал мэр Нижнего Тагила.



Как отметил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, гранит - довольно крепкий материал, но на нем остаются следы, которые потом ничем нельзя убрать.

