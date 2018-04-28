Число тяжелой техники для уборки снега уменьшится в Нижнем Тагиле для защиты бордюров

Специалисты изучили данный вопрос и пришли к выводу, что есть более щадящие для бордюров способы уборки снега.

Как отметил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, гранит - довольно крепкий материал, но на нем остаются следы, которые потом ничем нельзя убрать.