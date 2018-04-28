Число тяжелой техники для уборки снега уменьшится в Нижнем Тагиле для защиты бордюров
28 апреля, 13:05Общество
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В Нижнем Тагиле будет уменьшено число тяжелой техники для уборки снега в зимний период. Это будет сделано для того, чтобы снизить травмирование гранитных бордюров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты изучили данный вопрос и пришли к выводу, что есть более щадящие для бордюров способы уборки снега.
Специалисты администрации Нижнего Тагила по инициативе Сергея Носова подготовят распоряжение об ограничении использования тяжелой техники.
Как отметил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, гранит - довольно крепкий материал, но на нем остаются следы, которые потом ничем нельзя убрать.
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