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Новости Нижнего Тагила

Ежегодные соревнования юных спасателей прошли в Нижнем Тагиле на горе Шихан (ВИДЕО)

28 апреля 2018, 19:40Добавить новость
Нижний Тагил,юные спасатели,шихан,соревнования,школьники,спасение человека
Ежегодные соревнования «Юный спасатель» прошли в Нижнем Тагиле на горе Шихан. В мероприятии приняли участие 18 команд из нижнетагильских школ. Участникам предстояло пройти восемь этапов. Один из них - водный. Спортсмены должны с помощью катамарана добраться до импровизированного пострадавшего и спасти его с льдины. Также участникам предстоял подъем по склону горы с помощью специального снаряжения.

Победившая команда войдет в сборную Нижнего Тагила и отправится на областные соревнования, сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: Youtube
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