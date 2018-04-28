Ежегодные соревнования юных спасателей прошли в Нижнем Тагиле на горе Шихан (ВИДЕО)
28 апреля, 19:40Общество
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Ежегодные соревнования «Юный спасатель» прошли в Нижнем Тагиле на горе Шихан. В мероприятии приняли участие 18 команд из нижнетагильских школ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участникам предстояло пройти восемь этапов. Один из них - водный. Спортсмены должны с помощью катамарана добраться до импровизированного пострадавшего и спасти его с льдины. Также участникам предстоял подъем по склону горы с помощью специального снаряжения.
Победившая команда войдет в сборную Нижнего Тагила и отправится на областные соревнования, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: Youtube
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