Горячая вода будет отключена на ВМЗ в Нижнем Тагиле с 15 по 17 мая

С 1 мая в Нижнем Тагиле будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, из-за чего будет отключена горячая вода в некоторых районах города и в пригороде.



Так, жители ВМЗ не смогут воспользоваться горячей водой с 15 по 17 мая (с 8.00 до 16.00), а жители поселка Н. Черемшанка 22 мая (с 8.00 до 16.00).



НТ МУП «НТТС» и МУП «Горэнерго» сообщают, что на время проведения испытаний тагильчанам необходимо отключить тепловые узлы.