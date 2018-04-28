Канализация больше года топит двор жилого дома в поселке Первомайский (ФОТО)

Канализационные стоки текут прямо во двор жилого дома по улице Лесная,1 в поселке Первомайский под Нижним Тагилом.

Побывав на месте, журналист TagilCity.ru увидел огромные лужи. То, что должно быть канализационным люком, представляет собой яму, заваленную досками. Жильцы дома сами прорыли канаву, чтобы стоки уходили немного в сторону и не подтопили дом. Неприятный запах чувствовался еще на полпути к придомовой территории.

Жители рассказали, как процесс обслуживания был налажен ранее: один раз в неделю к многоквартирному дому приезжала специальная машина и производила откачку. Содержимое вывозилось в очистные сооружения.

Раньше исправно раз в неделю ездила ассенизаторская машина и откачивала из люка, он возле дома. Машина подъезжала, откачивала до пустоши и вывозила все это в очистные сооружения. Это когда еще очистные работали, там даже человек сидел на охране. Потом все это прекратилось рассказали жители дома.

При этом, по квитанциям на оплату ЖКХ взималась плата за «вывоз жидких бытовых отходов».

Жильцы рассказали, что решили действовать своими силами. Они самостоятельно стали нанимать ассенизаторскую машину и платить за нее. При этом люди отказались от услуги, которая фактически не предоставлялась, но плата за нее бралась.

Люди начали своими силами решать проблему. Мы стали нанимать откачку за деньги из своего кармана. Но позже никто из жильцов квартир дома не захотел больше складываться. Всего двум семьям из это делать на постоянной основе – накладно. Руки опустили, ну что теперь делать, и решили жить вот так поделился местный житель.

Вонища стоит невообразимая. А летом, когда становится жарко – эти запахи не передать словами. Тогда жители нанимают по две-три машины для откачки. Стоимость машины – 800 рублей. Вода иногда даже не уходит в землю. Вот так мы и живем пояснил житель поселка.

В администрации поселка Первомайский сообщили, что дом на улице Лесная, 1 обслуживает МУП «Пригородная УК».

На вопросы редакции в пригородной управляющей компании ответ дать не смогли. Сотрудник пояснила, что директор Александр Кондратьев на выезде и до конца рабочего дня в офисе не появится.

Напомним, ранее жители Первомайского пожаловались на свалку бытовых отходов, которая образовалась возле поселка из-за отсутствия централизованного вывоза мусора.