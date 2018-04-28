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Канализация больше года топит двор жилого дома в поселке Первомайский (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Канализация больше года топит двор жилого дома в поселке Первомайский (ФОТО)

28 апреля, 17:00ОбществоИрина Анисимова
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