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Новости Нижнего Тагила

Мошенники обманули пенсионеров из Серова на 147 тыс. рублей

28 апреля 2018, 06:35Добавить новость
деньги,мошенничество,пенсионеры,Свердловская область,суд,уголовное дело,Серов,телефонные мошенники,ущерб
На скамье подсудимых Серовского районного суда оказались два местных жителя, которых признали виновным в мошеннических действиях в отношении пенсионеров.

Следствию удалось доказать, что два жителя Серова, Александр Абрамов и Александр Голицин, в феврале 2017 года обманным путём забирали у пенсионеров денежные средства в размере от 10 до 50 тыс. рублей.

Как удалось установить правоохранительным органам, мошенники звонили по телефону пожилому человеку и убеждали, что являются его родственниками, попавшими в сложную ситуацию.

Один из преступников уговаривал жертву подготовить деньги, а другой приезжал на указанный адрес и забирал денежные средства. В ходе судебного заседания была доказана вина подсудимых по 6-ти преступлениям. Общая сумма ущерба составила 147 тыс. рублей.

Александр Абрамов приговорён судом к 3 годам лишения свободы в колонии строго режима, Александр Голицин должен будет отработать в обязательном порядке 400 часов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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