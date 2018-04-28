Недорогая печать цветных фотографий у вас дома

Этого можно достичь, правильно выбрав оборудование. И если вам нужен фотопринтер для дома, то по ссылке https://www.vseprintera.ru/printer-photo/ вы найдете видеообзоры моделей, сможете ознакомиться с характеристиками и сравнить цены.

Все фотопринтеры печатают без полей, полностью заполняя площадь листа изображением, подключаются к ПК через порт USB и поддерживают форматы А4 и А6 (10х15 см). Это стандартный функционал, который может быть дополнен другими возможностями. Так, есть модели, которые:

подключаются по Wi-Fi (к слову, таких большинство),

поддерживают мобильно-облачные сервисы iPrint, Гугл Cloud Print, AirPrint и другие,

работают автономно от компьютера,

берут снимки для печати непосредственно с цифровых камер, флеш-накопителей, карточек памяти и даже интернет-сервисов (соцсетей, фотообменников).

Нужны ли вам эти функции, зависит только от ваших пожеланий. Но не забывайте, что за каждую из них придется дополнительно заплатить. Однозначно для домашнего фотопринтера не потребуется интерфейс Ethernet и широкоформатная печать (А3, А3+), да и скорость печати не обязательно должна быть очень высокой.

Критерии выбора

Функционал аппарата должен соответствовать вашим рабочим потребностям и, разумеется, предпочтениям. Но имеется несколько параметров, которые напрямую влияют на качество фотографий и которыми нельзя пренебрегать:

Разрешение печати. Для домашнего фотопринтера оптимальным показателем является 5760x1440 dpi. Такая разрешающая способность вас наверняка не разочарует. Всё, что больше, – это для профессиональной студийной фотопечати.

Объем чернильной капли. Размер 1,5 или 2 пл – идеальное значение для домашней техники.

Цветовой охват. Работа модели с промежуточными цветами (светло-голубой, светло-пурпурный) важна, поскольку они повышают качество цветопередачи и позволяют полноценно и реалистично передавать оттенки. Потому лучшим решением для дома станет поддержка пяти цветов.

Помимо вышеперечисленных критериев стоит обращать внимание на марку фотопринтера. Продукты разных производителей имеют свою уникальную специфику, поддерживают те или иные протоколы и функции. В любом случае отдавайте предпочтение известным брендам – HP, Canon, Epson, Brother.

Чтобы рационализировать печатный процесс и не тратиться в дальнейшем на одноразовые картриджи, приобретите СНПЧ и ПЗК. А использование альтернативных расходных материалов, например INKSYSTEM, и вовсе сведет к минимуму себестоимость отпечатков.

Успешной фотопечати!

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