Общежитие НТКРЗ в Нижнем Тагиле выставлено на продажу за 8 млн рублей

Объявление о продаже в интернете разместил Уральский банк Сбербанка России, у которого данное имущество находится в залоге. Здание и относящийся к нему земельный участок будут продавать вместе.

С июня 2017 года на НТКРЗ введена процедура для сохранения предприятия. Для этого был назначен управляющий заводом Фарид Шагалиев. Комментировать ситуацию с банкротством предприятия и продажей его имущества Шагалиев пока не стал, пишет ИА «Все новости».