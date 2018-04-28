Общежитие НТКРЗ в Нижнем Тагиле выставлено на продажу за 8 млн рублей

Нижнетагильского котельно-радиаторного завода, который с 2015 года находится в стадии банкротства. За пятиэтажное общежитие по адресу: улица Орджоникидзе, 8 площадью 2894 кв. м, земельный участок на 1540 кв. м и нежилой пристрой просят 8 млн рублей.