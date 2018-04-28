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Новости Нижнего Тагила

Общежитие НТКРЗ в Нижнем Тагиле выставлено на продажу за 8 млн рублей

28 апреля 2018, 23:00Добавить новость
Нижний Тагил,НТКРЗ,продажа имущества,общежитие,земельный участок,банкротство
В Нижнем Тагиле выставлено на продажу имущество Нижнетагильского котельно-радиаторного завода, который с 2015 года находится в стадии банкротства. За пятиэтажное общежитие по адресу: улица Орджоникидзе, 8 площадью 2894 кв. м, земельный участок на 1540 кв. м и нежилой пристрой просят 8 млн рублей.  Объявление о продаже в интернете разместил Уральский банк Сбербанка России, у которого данное имущество находится в залоге. Здание и относящийся к нему земельный участок будут продавать вместе.

С июня 2017 года на НТКРЗ введена процедура для сохранения предприятия. Для этого был назначен управляющий заводом Фарид Шагалиев. Комментировать ситуацию с банкротством предприятия и продажей его имущества Шагалиев пока не стал, пишет ИА «Все новости».
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