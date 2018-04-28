Общежитие НТКРЗ в Нижнем Тагиле выставлено на продажу за 8 млн рублей

В Нижнем Тагиле выставлено на продажу имущество Нижнетагильского котельно-радиаторного завода, который с 2015 года находится в стадии банкротства. За пятиэтажное общежитие по адресу: улица Орджоникидзе, 8 площадью 2894 кв. м, земельный участок на 1540 кв. м и нежилой пристрой просят 8 млн рублей. Объявление о продаже в интернете разместил Уральский банк Сбербанка России, у которого данное имущество находится в залоге. Здание и относящийся к нему земельный участок будут продавать вместе.
С июня 2017 года на НТКРЗ введена процедура для сохранения предприятия. Для этого был назначен управляющий заводом Фарид Шагалиев. Комментировать ситуацию с банкротством предприятия и продажей его имущества Шагалиев пока не стал, пишет ИА «Все новости».