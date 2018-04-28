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Новости Нижнего Тагила

Парусная регата в Нижнем Тагиле перенесена из-за холодов на конец мая

28 апреля 2018, 21:40Добавить новость
Нижний Тагил,соревнования,яхты,Нижнетагильский пруд,этапы соревнований,лед
Первый этап парусной регаты «Кубок Уральских Озёр», которая должна была состоятся 29 апреля - 1 мая, перенесена на конец мая. Соревнования пройдут 25 - 27 мая. На Тагильском пруду еще остался лед, поэтому организаторы считают, что проводить соревнования в таких условиях невозможно.

Участники будут соревноваться на яхтах класса SB20 - это быстроходная трех- или четырехместная спортивная яхта. На воде будут 9 лодок, поэтому запланировано, что экипажи будут меняться.

Второй этап регаты пройдёт на озере Таватуй под Екатеринбургом с 15 по 17 июня. Далее соревнования пройдут в Перми, Заречном и Челябинске, сообщает ИА «Все новости».
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