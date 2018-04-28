Площадь перед Нижнетагильским театром кукол может быть выложена из брусчатки

На презентации проекта обновления Нижнетагильского театра кукол глава города предложил вымостить дорогу перед театром брусчаткой, такой же, какая использовалась при построении набережной.

На мой взгляд, можно использовать брусчатку, которая похожа на кирпичи, как на набережной предложил Сергей Носов.

Напомним, театр будет безопасным и комфортным для всех, в том числе и для маломобильных граждан.

Также глава города отметил, что из-за несочетаемости обновленного кукольного театра с задней частью торгового центра «Александровский пассаж» окружение театра тоже планируется привести в более гармоничный вид.

Фотоотчет: Выездное совещание по реконструкции театра кукол в Нижнем Тагиле