Сергей Носов: Нижнетагильский театр кукол построят только из качественных материалов

В обсуждении проекта Театра кукол Сергей Носов сделал акцент на выборе качественных материалов.

Не вздумайте жертвовать качеством. Оборудование можно докупить. Но есть принципиальные вещи: механика, цвет и звук. Это остается надолго, поэтому надо сделать качественно, - сказал Сергей Носов.

Кроме того, мэр города подчеркнул, что на фасаде театра будет много декоративных элементов и что архитектурный стиль, выбранный для строительства театра, должен быть соблюден.

Также Сергей Носов заметил, что окружение театра тоже планируется привести в более гармоничный вид из-за несочетаемости обновленного кукольного театра с задней частью торгового центра «Александровский пассаж».

Фотоотчет: Выездное совещание по реконструкции театра кукол в Нижнем Тагиле