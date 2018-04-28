Сильный ветер и ливневые дожди прогнозируются в Свердловской области 29 апреля

29 апреля на территории Свердловской области метеорологи прогнозируют усиление ветра до 25 м/с и проливные дожди. В связи с этим Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нижнего Тагила предупреждает о возможности дождевых паводков.
Сильный ветер и ливневые дожди прогнозируются в Свердловской области 29 апреля28 апреля 2018, 21:00Добавить новость
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Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
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