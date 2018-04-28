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Новости Нижнего Тагила

Сильный ветер и ливневые дожди прогнозируются в Свердловской области 29 апреля

28 апреля 2018, 21:00Добавить новость
Нижний Тагил,штормовое предупреждение,сильный ветер,ливень,ЧС,паводки
29 апреля на территории Свердловской области метеорологи прогнозируют усиление ветра до 25 м/с и проливные дожди. В связи с этим Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нижнего Тагила предупреждает о возможности дождевых паводков.
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