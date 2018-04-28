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Новости Нижнего Тагила

Современный спорткомплекс в тагильской школе №65 появится в июне 2018 года

28 апреля 2018, 08:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,строительство,школа,школьники,ураган,спорткомплекс,стадион,школа №65
Ремонтные работы в школе №65 в Нижнем Тагиле уже начались. Напомним, учебное учреждение больше других пострадало во время урагана: были выбиты стёкла, сорвана кровля и спортзал был залит водой.

Тогда же глава города Сергей Носов и глава региона Евгений Куйвашев лично убедились в серьёзности последствий и предложили провести ремонт, а также построить новый современный спорткомплекс.

27 апреля депутаты городской думы Нижнего Тагила практически единогласно приняли поправки в бюджет города. Компания-подрядчик «Урал Инжиниринг» приступила к работам по строительству. Заместитель главного директора подрядчика заявил о том, что уже в июне 2018 года объект будет готов к сдаче.

Кроме того, территория близ школы также будет благоустроена. Рядом со спортивным комплексом появится уличное освещение, а для защиты от вандалов и хулиганов будут установлены камеры системы «Безопасный город», передаёт «Тагил-ТВ».

 

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