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Современный спорткомплекс в тагильской школе №65 появится в июне 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Современный спорткомплекс в тагильской школе №65 появится в июне 2018 года

28 апреля, 08:00Общество
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