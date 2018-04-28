Уголовное дело по факту отравления 33 детей возбуждено в Свердловской области

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту отравления 33 школьников. Инцидент произошел в декабре 2017 года, тогда была организована прокурорская проверка.

Как сообщает надзорное ведомство, в декабре 2017 года в медучреждение обратились 33 школьника с жалобами на симптомы, похожие на симптомы отравления.





Всем ребятам был поставлен диагноз «острый гастроэнтерит», 12 человек были госпитализированы.





В ходе прокурорской проверки было установлено, что все дети учились в школе №1 города Туринска. Питанием учащихся данного образовательного учреждения занималось местное МУП «Комбинат школьного питания». Организация была проверена сотрудниками Роспотребнадзора. Они установили, что кипяченая вода не соответствовала санитарным нормам, а манная каша не соответствовала показателям качественности.





Помимо прочего, у одного из работников был выявлен золотистый стафилококк, и нарушалась инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства для кухни.





Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.