Жители Старателя и Сухоложского останутся без горячей воды 17 и 21 мая
28 апреля, 18:25Общество
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С 10 по 30 мая в Нижнем Тагиле будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Горячая вода будет отключена в районе НТИ (филиал) УрФУ 15 мая (с 8.00 до 16.00). В эти же часы 17 мая без горячего водоснабжения останутся жители микрорайона Старатель, а 21 мая - жители поселка Сухоложский.
Специалисты НТ МУП «НТТС» и МУП «Горэнерго» сообщают, что на время проведения испытаний тагильчанам необходимо будет отключить тепловые узлы.
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