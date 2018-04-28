Жители Старателя и Сухоложского останутся без горячей воды 17 и 21 мая

Горячая вода будет отключена в районе НТИ (филиал) УрФУ 15 мая (с 8.00 до 16.00). В эти же часы 17 мая без горячего водоснабжения останутся жители микрорайона Старатель, а 21 мая - жители поселка Сухоложский.