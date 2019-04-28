Прямая линия с Владимиром Путиным состоится летом
Сегодня, 11:05ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет летом, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.
Предыдущая встреча в формате ответов на вопросы прошла 7 июня 2018 года.
Напомним, что прямая линия - ежегодная сессия общения жителей страны с президентом в прямом телеэфире.
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