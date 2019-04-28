СМИ: ИГ планирует нападения на туристические курорты Азии и Африки
Сегодня, 20:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» запланировали серию терактов в туристических городах Азии и Африки, об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в спецслужбах.
Участники группировок в Сирии и Ираке после разгрома будут планировать новые теракты по всему миру. Под ударом могут оказаться курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.
Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов, в которых погибли более 250 человек, в том числе туристы. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей