СМИ: ИГ планирует нападения на туристические курорты Азии и Африки

Участники группировок в Сирии и Ираке после разгрома будут планировать новые теракты по всему миру. Под ударом могут оказаться курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов, в которых погибли более 250 человек, в том числе туристы. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство».