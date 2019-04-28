В Екатеринбурге гигантский кулич разрежут на 15-17 тысяч кусков

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В Екатеринбурге у здания Театра драмы разрежут гигантский кулич на 15-17 тысяч кусков, сообщает портал е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Огромный кулич весом 3,7 тонны разрежут 50 специально обученных резчиков. Они заранее посмотрели видеоинструкцию, как правильно разрезать огромный пасхальный пирог.
Для того, чтобы угостить горожан, привезены одноразовые контейнеры.
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Попробовать кулич прибыли Евгений Куйвашев и Александр Высокинский. Глава Свердловской области также участвовал в крестном ходе. Губернатор шел в компании полпреда УрФО Николая Цуканова.
Напомним, для приготовления самого большого кулича потребовались полтонны изюма, 22 тысячи куриных яиц, 300 килограммов сливочного масла и две тонны муки высшего сорта. Пирог украшен макетом части Екатеринбурга с Городским прудом и будущим собором Святой Екатерины.
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