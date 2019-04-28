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В Екатеринбурге гигантский кулич разрежут на 15-17 тысяч кусков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге гигантский кулич разрежут на 15-17 тысяч кусков

Сегодня, 18:42ОбществоФото: Е1
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