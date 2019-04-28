В Екатеринбурге пасхальный крестный ход возглавят палестинские скауты
Сегодня, 09:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Палестинские христианские скауты-барабанщики третий год подряд прилетают в Екатеринбург, чтобы возглавить пасхальный крестный ход, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Скауты-музыканты из городов Кфар-Ясиф и Сахнин привезут с собой барабаны и волынки, а также праздничную нарядную форму. Рейс с делегацией прибудет из Иерусалима.
Напомним, пасхальный крестный ход в этом году проходит по новому маршруту: от Свято-Троицкого кафедрального собора до площади перед Театром драмы - местом, где планируется возведение храма святой Екатерины.
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