В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию

В Нижнем Тагиле концерт Басты состоится 17 мая. На видео хип-хоппер Евгений Брусницын и баянист Евгений Кудрин исполняют песню собственного сочинения, в которой сообщают Василию Вакуленко, что ждут его к себе в гости.

Творческиий коллектив ИК-12 ранее уже записал один видеоклип, который набирает популярность в социальных сетях.

Видео Видео: Youtube.com