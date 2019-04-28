В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию
Сегодня, 16:12ОбществоФото: скриншот видео youtube.com
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Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле концерт Басты состоится 17 мая. На видео хип-хоппер Евгений Брусницын и баянист Евгений Кудрин исполняют песню собственного сочинения, в которой сообщают Василию Вакуленко, что ждут его к себе в гости.
Творческиий коллектив ИК-12 ранее уже записал один видеоклип, который набирает популярность в социальных сетях.
Видео
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Видео: Youtube.com
Надеемся, что Василий оценит их творчество и приедет к нам в качестве гостя для того, чтобы в живую услышать их новые композиции, прокомментировали клип осужденных в свердловском ГУФСИН.
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