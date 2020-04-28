«Единая Россия» планирует поделиться доходами с медиками и гражданами

Отмечается, что купленные защитные костюмы отправят в регионы, в которых наблюдается дефицит. Это относится к Смоленской, Тамбовской, Тверской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Саратовской областям и другим регионам страны, сообщает kursdela.biz.

«Я обращаюсь ко всем депутатам Совфеда, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у которых есть такого рода возможности, и призываю вас направить на уплату членских взносов месячные зарплаты», — сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании президиума генерального совета партии.

Напомним, «Единая Россия» уже на протяжении более месяца направляет денежные средства на борьбу с эпидемией коронавируса в РФ. Среди прочего, в рамках акции #СпасибоВрачам закупили более двух сотен авто для клиник, чтобы врачи могли оперативнее добираться к пациентам и домой.

В рамках акции «Помоги учиться дома» ученики школ в регионах получили свыше 50 тысяч компьютеров и планшетов, чтобы учиться удаленно.

Кроме этого, депутаты партии «Единая Россия» продолжают направлять свои заработки в поддержку врачей и граждан в условиях эпидемии коронавируса. Например, во Владимирской области удалось собрать больше пяти миллионов рублей. На эти деньги купили 1300 противочумных костюмов для местных инфекционных больниц. В Дагестане депутаты ЕР передали в одно из местных медучреждений набор жизненно необходимых медикаментов, антисептических и обеззараживающих средств. В Татарии членские взносы, которые собираются местным отделением партии, уже пускают на обеспечение работы волонтерских центров.

Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий рассказал о том, как партийцы помогают гражданам, находящимся в группе риска.