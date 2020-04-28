Клиенты Страхового Дома ВСК могут оформить страховой случай удаленно

Для того чтобы запустить процедуру оформления документов и возмещения средств, необходимо нажать кнопку SOS. Для оформления страхового случая понадобятся минимальные данные - место и время события, пишет newsnn.ru.

Также модернизированные алгоритмы приложения могут самостоятельно определить наиболее подходящий для конкретного страхового случая полис. Все повреждения автомобиля можно зафиксировать прямо через камеру приложения. Аналогично на проверку отправляются и документы. После этого автовладелец получает направление на ремонт в ближайший техцентр, который программа определяет самостоятельно, исходя из местоположения по геолокации.

Отследить все этапы оформления страхового случая также можно со смартфона.

Руководитель Блока развития бизнеса ВСК Ольга Сорокина подчеркнула, что в ВСК продолжают активно работать над модернизацией своих дистанционных сервисов. В апреле уже было запущено дистанционное урегулирование споров. Воспользоваться “ВСК страхованием” могут все автовладельцы вне зависимости от программы каско, а также при оформлении полиса через смартфон или официальный сайт компании. Сообщить о наступлении страхового случая можно как в России, так и в СНГ, Европе и ряде других стран, перечень которых содержится в договоре.