Минпросвещения хочет запретить школьникам использовать смартфоны для онлайн-обучения
Сегодня, 09:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство просвещения РФ подготовило список рекомендаций, касающихся рекомендаций дистанционного обучения для школьников, сообщают «Известия».
В частности, предлагается исключить использование смартфонов для онлайн-обучения. Это обусловлено тем, что для здоровья школьника возникают значительные риски.
Авторы считают, что электромагнитное излучение, а также маленький экран, портят зрение ученику.
При этом Минпросвещения не приводит списка техники, которую можно использовать. Кроме того, в рекомендациях сказано, что монитор должен располагаться на расстоянии больше полуметра от глаз, а при работе с ноутбуком лучше использовать выносную клавиатуру.
Также в рекомендациях сказано, что рабочий стол ученика должен располагаться в отдельной комнате, где нет телевизора и других членов семьи, чтобы в обзор камеры не попадало ничего лишнего.
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