Минпросвещения хочет запретить школьникам использовать смартфоны для онлайн-обучения

В частности, предлагается исключить использование смартфонов для онлайн-обучения. Это обусловлено тем, что для здоровья школьника возникают значительные риски.

Авторы считают, что электромагнитное излучение, а также маленький экран, портят зрение ученику.

При этом Минпросвещения не приводит списка техники, которую можно использовать. Кроме того, в рекомендациях сказано, что монитор должен располагаться на расстоянии больше полуметра от глаз, а при работе с ноутбуком лучше использовать выносную клавиатуру.