На свердловчан составили 85 протоколов за нарушение режима самоизоляции

В областном полицейском главке были подведены первые итоги по борьбе с нарушителями самоизоляции во время пандемии коронавируса. Также они рассказали, сколько протоколов было вынесено на нарушителей и сколько было оштрафовано.

За три недели апреля было собрано 1094 материала. По ним составлено 85 протоколов. Из них девять было рассмотрено судами. Всего назначено шесть штрафов на сумму в 22,5 тысячи рублей. Об этом рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев.