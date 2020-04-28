На свердловчан составили 85 протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Свердловской области за три недели апреля было составлено 1094 протокола о нарушении режима самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».
В областном полицейском главке были подведены первые итоги по борьбе с нарушителями самоизоляции во время пандемии коронавируса. Также они рассказали, сколько протоколов было вынесено на нарушителей и сколько было оштрафовано.
За три недели апреля было собрано 1094 материала. По ним составлено 85 протоколов. Из них девять было рассмотрено судами. Всего назначено шесть штрафов на сумму в 22,5 тысячи рублей. Об этом рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев.
В региональном управлении напомнили, что протоколы выписываются гражданам сотрудниками полиции во время профилактических рейдов. После этого материалы направляются в суд на рассмотрение.