Переболевшие COVID-19 свердловчане могут бесплатно пройти курс реабилитации

Для пациентов разработан комплекс дыхательной гимнастики. Он подходит для перенесших коронавирус с развитием пневмонии и без нее. По словам главного специалиста по медреабилитации регионального Минздрава Елены Пинчук, переболевшим необходим курс, так как среди осложнений — поражение дыхательной системы разной степени.