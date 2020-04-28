Переболевшие COVID-19 свердловчане могут бесплатно пройти курс реабилитации
Сегодня, 22:41ОбществоФото: Департамент информационной политики
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В Свердловской области разработали программу реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Это первый курс реабилитации в России для пациентов, перенесших заболевание, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус
Для пациентов разработан комплекс дыхательной гимнастики. Он подходит для перенесших коронавирус с развитием пневмонии и без нее. По словам главного специалиста по медреабилитации регионального Минздрава Елены Пинчук, переболевшим необходим курс, так как среди осложнений — поражение дыхательной системы разной степени.
Реабилитацию можно пройти в режиме телемедицинской связи. Для этого необходимо наличие компьютера, камеры и подключение к интернету. Курс проводится бесплатно, в рамках ОМС.
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