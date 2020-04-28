Полная изоляция, день двадцать восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Так как с 1 мая в Свердловской области, а значит, и в Нижнем Тагиле, начинает действовать пропускная система, TagilCity.ru выяснило, как следует себя вести гражданам в этот период, чтобы не оказаться нарушителем.

Сидим дома? Тагильский юрист рассказала о правилах во время пропускного режима

Суды города штрафуют жителей за нахождение на улицах без уважительной причины. Так, в апреле были оштрафованы 21 тагильчанин.

В Нижнем Тагиле суд оштрафовал 21 человека за нарушение режима самоизоляции

Нарушения есть и среди предпринимателей. Так, жители на сайте «Городского контроля» пожаловались на «Косой переулок» из-за продажи алкоголя после 19.00.

Тагильчане пожаловались на «Косой переулок» за продажу алкоголя после 19.00

Вчера депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин отпраздновал свой день рождения в режиме самоизоляции. Об этом он рассказал в соцсети.

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила рассказал о дне рождения на самоизоляции

Волонтеры Медицинского колледжа продолжают оказывать помощь пожилым и маломобильным одиноким гражданам. TagilCity.ru узнало, кто может получить помощь, а также — куда стоит обращаться.

Самоизоляция 65+. Почему нужно обратиться к волонтерам?

Завтра волонтеры «Молодой гвардии» в рамках акции #МыВместе раздадут на улицах города бесплатно пять тысяч масок.

В Нижнем Тагиле бесплатно раздадут пять тысяч медицинских масок

На улице постепенно налаживается теплая погода, и все больше тагильчан выходят на улицы. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции Яндекса, который держится на уровне 2,9 балла. Напоминаем, что данные предоставляются исключительно для ознакомления и их нельзя использовать для среднестатистической оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

За последние сутки в Нижнем Тагиле не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако лаборатории продолжают активную работу. Так, за сутки они провели 484 исследования на выявление заболевания.

За сутки в Нижнем Тагиле исследовано 484 анализа на COVID-19

Всего в Свердловской области зарегистрировано за сутки 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных в регионе составляет 539 человек.