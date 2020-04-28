Свердловские депутаты решают вопрос о введении штрафов за нарушение тишины днем
Сегодня, 20:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области депутаты обдумывают введение штрафов за нарушение тишины днем, пишет «Комсомольская правда».
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина рассказала, что свердловчане жалуются Евгению Куйвашеву на проблему соблюдения тишины днем. В частности, жалобы поступают от семей с маленькими детьми. Часто детей нельзя уложить спать из-за шумных соседей.
По словам Бабушкиной, ряд регионов ввели штрафные санкции за нарушение режима тишины с 13:00 до 15:00. Штрафы ввели Московская, Омская, Орловская области, Севастополь и Республика Коми.
Напомним, в Свердловской области установлен режим тишины в будние дни с 23:00 до 8:00, а также с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные нерабочие дни.
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