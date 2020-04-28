Свердловские депутаты решают вопрос о введении штрафов за нарушение тишины днем

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина рассказала, что свердловчане жалуются Евгению Куйвашеву на проблему соблюдения тишины днем. В частности, жалобы поступают от семей с маленькими детьми. Часто детей нельзя уложить спать из-за шумных соседей.

По словам Бабушкиной, ряд регионов ввели штрафные санкции за нарушение режима тишины с 13:00 до 15:00. Штрафы ввели Московская, Омская, Орловская области, Севастополь и Республика Коми.