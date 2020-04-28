Свердловский губернатор поручил закупить «Триазавирин» для лечения коронавируса

Евгений Куйвашев пояснил, что препарат применяется для лечения заразившихся коронавирусом. Он не показал побочных эффектов, а статистика по заболеваемости лучше, чем в других регионах России. Как рассказал Куйвашев, свердловский минздрав рекомендовал применение препарата врачам для профилактики коронавируса. Также глава региона отметил, что доказательств эффективности применения «Триазавирина» нет, как нет доказательств эффективности любых других лекарств.

У нас есть доказательства статистических различий между пациентами, принимавшими его и не принимавшими его, у нас есть отличный профиль безопасности препарата. И нет ни одной причины отказаться от использования его на территории Свердловской области в качестве профилактического препарата и препарата раннего этапа лечения, написал губернатор.