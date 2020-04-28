Тагильчане пожаловались на «Косой переулок» за продажу алкоголя после 19.00

Согласно сообщениям жителей, указ губернатора нарушается во всех районах города, но больше всего жалоб поступает с Вагонки.

В частности, специалистами управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города была проведена беседа с руководителем бара «Косой переулок». Она касалась вопроса недопущения продажи алкоголя на вынос в предприятии общественного питания. Руководителю рекомендовали не нарушать Указ губернатора.