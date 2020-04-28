Тагильчане пожаловались на «Косой переулок» за продажу алкоголя после 19.00
Сегодня, 15:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жители Нижнего Тагила направляют сообщения в рубрику «Городской контроль» на официальном сайте города. В частности, они жалуются на нарушение Указа губернатора, который запрещает продажу алкоголя после 19.00.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно сообщениям жителей, указ губернатора нарушается во всех районах города, но больше всего жалоб поступает с Вагонки.
В частности, специалистами управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города была проведена беседа с руководителем бара «Косой переулок». Она касалась вопроса недопущения продажи алкоголя на вынос в предприятии общественного питания. Руководителю рекомендовали не нарушать Указ губернатора.
Кроме того, сообщение было передано в отдел полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» для проведения контрольных мероприятий.
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