TagilCity.ru запустило карту распространения коронавируса в Свердловской области

На 27 апреля в регионе официально подтверждено 454 случая заражения коронавирусом в различных городах. С 28 марта введен режим повышенной готовности, который действует и по сей день. В Свердловской области принимаются меры по предупреждению распространения заболевания. Все граждане, прибывшие из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также из-за границы, должны обязательно пройти 14-дневную изоляцию под наблюдением медиков. Это может быть сделано дома или в обсерваторе.

В связи с пандемией все массовые мероприятия запрещены. Закрыты все заведения общепита, развлекательные и культурные заведения, а также большинство магазинов. Гражданам не рекомендуется выходить на улице без надобности. В частности, люди могут пойти на работу, в магазин или аптеку, а также выгулять собаку.

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение до конца учебного года. Закрыты и детские сады.

Гражданам и организациям рекомендуется несколько раз в день проводить влажную уборку в помещениях, обрабатывать все поверхности. Кроме того, сотрудники обязательно должны работать в маске и перчатках, а также соблюдать социальное дистанцирование.