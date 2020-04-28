Тагильские дошколята выступят на всероссийском конкурсе робототехники
Команда «КосмоИнженеры», состоящая из воспитанников детского сада № 82 Нижнего Тагила, стала финалистом всероссийского конкурса «Икарёнок — 2020». Дошкольники уже прошли городской и региональный этапы, а теперь представляют Свердловскую область на всероссийском этапе.
Команда «КосмоИнженеры» состоит из двух девочек — Дарьи и Анастасии, а их проект — «Производство будущего — «Луна-Sity» — предлагает вариант размещения базы на Луне со станцией добычи и переработки лунного материала реголита, рассказал папа одной из участниц.
У нас в детском саду всем детям преподаются лего-конструирование и робототехника, и постоянно организуются проекты. А девочки заинтересовались, рассказал TagilCity.ru отец одной из участниц.
Всего из 31 команды будут выбраны пять лучших, также сообщается, что 1 мая пройдёт финал.
Проголосовать за тагильчанок можно в группе «ВКонтакте» российской ассоциации образовательной робототехники.
«Икарёнок» — всероссийские соревнования по робототехнике для детей дошкольного возраста, основанные на серии образовательных и соревновательных мероприятий «Икар» — инженерные кадры России, сообщается на сайте соревнований. Также на сайте утверждается, что впервые «Икар» и «Икарёнок» были проведёны в 2014 году и прошли более, чем в сорока регионах России. На сайте отмечается, что это — единственные всероссийские соревнования для детей дошкольного возраста.