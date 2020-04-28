Тагильские дошколята выступят на всероссийском конкурсе робототехники

Команда «КосмоИнженеры» состоит из двух девочек — Дарьи и Анастасии, а их проект — «Производство будущего — «Луна-Sity» — предлагает вариант размещения базы на Луне со станцией добычи и переработки лунного материала реголита, рассказал папа одной из участниц.

У нас в детском саду всем детям преподаются лего-конструирование и робототехника, и постоянно организуются проекты. А девочки заинтересовались, рассказал TagilCity.ru отец одной из участниц.

Всего из 31 команды будут выбраны пять лучших, также сообщается, что 1 мая пройдёт финал.

Проголосовать за тагильчанок можно в группе «ВКонтакте» российской ассоциации образовательной робототехники.