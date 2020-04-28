В Екатеринбурге на фасаде вокзала разместят коллективный портрет ветеранов войны
Сегодня, 15:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Свердловская железная дорога проводит акцию «Вокзал Памяти», сообщается на официальном сайте проекта.
Сюжеты: Екатеринбург
Чтобы принять участие, нужно рассказать о ветеране, его подвигах и наградах, а также приложить фотографию.
Как пишет «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу СвЖД, по результатам акции организаторы объединят все полученные снимки ветеранов, которые ушли на фронт со свердловского перрона, и создадут коллективный портрет. 22 июня он будет размещен на фасаде железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Снять его планируют 2 сентября.
Некоторые истории героев уже размещены на сайте проекта.
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