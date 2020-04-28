В Екатеринбурге на фасаде вокзала разместят коллективный портрет ветеранов войны

Чтобы принять участие, нужно рассказать о ветеране, его подвигах и наградах, а также приложить фотографию.

Как пишет «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу СвЖД, по результатам акции организаторы объединят все полученные снимки ветеранов, которые ушли на фронт со свердловского перрона, и создадут коллективный портрет. 22 июня он будет размещен на фасаде железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Снять его планируют 2 сентября.