В горздраве Екатеринбурга прокомментировали закрытие хосписа

Глава горздрава Денис Демидов пояснил, что пациентам, выписанным из медучреждения, предложат оказывать помощь дома. По его словам, технологии, применяемые в хосписе, позволят оказывать помощь паллиативно на дому. Помещение хосписа перепрофилировали для размещения больных с коронавирусом.