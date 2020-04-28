В горздраве Екатеринбурга прокомментировали закрытие хосписа
Сегодня, 21:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В екатеринбургском горздраве прокомментировали закрытие хосписа ЦГБ № 2. Помощь пациентам будут оказывать на дому, пишет ИА REGNUM.
Сюжеты: Коронавирус
Глава горздрава Денис Демидов пояснил, что пациентам, выписанным из медучреждения, предложат оказывать помощь дома. По его словам, технологии, применяемые в хосписе, позволят оказывать помощь паллиативно на дому. Помещение хосписа перепрофилировали для размещения больных с коронавирусом.
Напомним, депутаты гордумы выступили против перепрофилирования хосписа.
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