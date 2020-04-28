В майские праздники в Свердловской области на улицах будет больше полицейских

В праздники на улицах области будут дежурить на 25% больше полицейских, чем обычно. Начальник УОООП и ВОИВ ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев пояснил, что работа полицейских будет носить профилактический характер. Целью правоохранителей станет разъяснение свердловчанам необходимости соблюдения режима самоизоляции. Как рассказал Тощев, пристальное внимание полицейские будут уделять тем, кто вышел на улицу без маски, и людям, находящимся под воздействием алкоголя.