В Нижнем Тагиле суд оштрафовал 21 человека за нарушение режима самоизоляции

К ответственности горожане привлекаются по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Данная норма была введена в апреле 2020 года в условиях пандемии коронавируса. Власти считают, что граждан, способствующих распространению инфекции нужно наказывать.

В Ленинском суде с 1 по 28 апреля было вынесено 21 решение в отношении нарушителей. Как сообщили изданию в пресс-службе суда, в основном сумма штрафа составляет 1000 рублей. Максимальное наказание, предусмотренное статьей составляет 30 тысяч рублей. Рассмотрение материалов осуществляется в присутствии нарушителей или посредством видеосвязи.

В суд Дзержинского района было направлено 19 материалов, причем 14 из них поступило 27 апреля. Даты рассмотрения будут назначены позже.

В Пригородном суде зарегистрировано два материала. Решения по ним пока не вынесены. Планируется, что заседания пройдут 7 мая.

В суде Тагилстроевского района узнать данные не удалось.