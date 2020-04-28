В правительстве поддержали предложение штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Сегодня, 19:58ОбществоФото: kremlin.ru
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Члены правительственной комиссии по законопроектной работе одобрили идею «Единой России» внести изменения в КоАП. Речь идет о штрафах до 150 000 рублей и дисквалификации государственных служащих, которых уличат в «Оскорблении».
Телеграм-канал «Мейстер» пишет, что готовящийся закон станет логическим продолжением распоряжения президента Российской Федерации Владимира Путина отстранить от управления страной лиц, проявляющих «чванство» и «хамство» в отношении граждан.
Именно за это не так давно поплатились бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев и бывший заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников. Формализация в Государственной думе инициативы станет своеобразным зеркальным отражением принятого весной 2019 года закона «о неуважении к власти», считают авторы «Мейстер».
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