В правительстве поддержали предложение штрафовать чиновников за оскорбление граждан

Телеграм-канал «Мейстер» пишет , что готовящийся закон станет логическим продолжением распоряжения президента Российской Федерации Владимира Путина отстранить от управления страной лиц, проявляющих «чванство» и «хамство» в отношении граждан.

Именно за это не так давно поплатились бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев и бывший заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников. Формализация в Государственной думе инициативы станет своеобразным зеркальным отражением принятого весной 2019 года закона «о неуважении к власти», считают авторы «Мейстер».