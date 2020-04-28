В России из-за коронавируса скончались четыре священнослужителя

Об этом изданию сообщила в понедельник рабочая группа при патриархе Кирилле по координации работы церковных учреждений в условиях пандемии.

В сообщении группы в Telegram-канале сказано, что несмотря на предпринятые меры, несколько священнослужителей были инфицированы, а некоторые скончались.

Болезнь унесла жизни епископа Железногорского и Льговского Вениамина, протоиерея Владимира Вериги, клириков Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерея Александра Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова, говорится в сообщении.

В патриархии отмечается, что увеличение количества зараженных коронавирусом подтверждает необходимость профилактики по предотвращению распространения инфекции, которая осуществляется в Церкви.

В рабочей группе добавили, что количество случаев заражения среди клира и верующих было бы больше, если бы рекомендации не соблюдались.