В России из-за коронавируса скончались четыре священнослужителя
Четверо священнослужителей Русской православной церкви скончались в результате заражения коронавирусом, сообщает «РИА-Новости».
Об этом изданию сообщила в понедельник рабочая группа при патриархе Кирилле по координации работы церковных учреждений в условиях пандемии.
В сообщении группы в Telegram-канале сказано, что несмотря на предпринятые меры, несколько священнослужителей были инфицированы, а некоторые скончались.
Болезнь унесла жизни епископа Железногорского и Льговского Вениамина, протоиерея Владимира Вериги, клириков Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерея Александра Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова, говорится в сообщении.
В патриархии отмечается, что увеличение количества зараженных коронавирусом подтверждает необходимость профилактики по предотвращению распространения инфекции, которая осуществляется в Церкви.
В рабочей группе добавили, что количество случаев заражения среди клира и верующих было бы больше, если бы рекомендации не соблюдались.
По последним данным в России зарегистрировано более 87 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 454 — в Свердловской области. Также стало известно, что 47 сотрудников полиции находятся под наблюдением врачей с подозрением на заболевание, а также 11 медиков заразились коронавирусом.