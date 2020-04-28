В России коронавирус подтвержден почти у 400 беременных женщин

При этом пока заболевание не повлияло на плод, беременность у пациенток протекает без осложнений.

По словам Адамян, коронавирус может быть опасен для беременной в том случае, если у нее нет сопутствующих заболеваний — астмы, диабета, повышенного давления и других. В таком случае женщина входит в группу риска, особенно на втором и третьем триместре. Кроме того, повышенными факторами риска считаются кровотечение, преждевременные роды, выкидыши и аборты.

Она отметила, что если коронавирус протекает в тяжелой форме, то на фоне медикаментозного лечения или обострения сопутствующих заболеваний, могут возникать осложнения беременности.

Ранее Минздрав рекомендовал прерывать беременность на первом триместре, если заболевание коронавирусом протекает в тяжелой форме, так как лечение может быть опасным для ребенка и вызвать осложнение во время родов для матери. Кроме того, если женщина чувствует себя хорошо, обследование рекомендуется проводить дистанционно.

Адамян подчеркнула, что научно не доказано, что вирус может быть передан от матери к ребенку. Кроме того, коронавирус не может быть основанием для проведения кесарева сечения. После родов у детей берется тест на наличие заболевания. Кормление грудью рекомендуется начинать только после консультации с врачом.