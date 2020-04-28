В СК опровергли информацию о мальчике из Екатеринбурга, живущем на теплотрассе

Несколько дней назад фонд «Новая жизнь» опубликовал в Facebook историю о том, как сотрудница их фонда нашла мальчика на теплотрассе. Он болел туберкулезом.

Однако, как рассказали изданию в Следственном комитете, история является выдуманной. Там отметили, что сама сотрудница фонда призналась в этом.

Напомним, беспризорный ребенок был найден сотрудниками благотворительного фонда на одной из теплотрасс Екатеринбурга. Мальчик сильно кашлял, а потому для него была вызвана бригада скорой помощи. Мальчику был поставлен диагноз «туберкулез». Он был доставлен в детскую больницу в Нижнем Тагиле. Кроме того, на учете с данным заболеванием стоял его отец. 11-летний мальчик жил в многодетной семье.