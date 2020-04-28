В СК опровергли информацию о мальчике из Екатеринбурга, живущем на теплотрассе
Сегодня, 08:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Следственном комитете назвали выдуманной историю о больном туберкулезом 11-летнем мальчике, которого женщина нашла на теплотрассе, сообщает портал 66.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Несколько дней назад фонд «Новая жизнь» опубликовал в Facebook историю о том, как сотрудница их фонда нашла мальчика на теплотрассе. Он болел туберкулезом.
Однако, как рассказали изданию в Следственном комитете, история является выдуманной. Там отметили, что сама сотрудница фонда призналась в этом.
Напомним, беспризорный ребенок был найден сотрудниками благотворительного фонда на одной из теплотрасс Екатеринбурга. Мальчик сильно кашлял, а потому для него была вызвана бригада скорой помощи. Мальчику был поставлен диагноз «туберкулез». Он был доставлен в детскую больницу в Нижнем Тагиле. Кроме того, на учете с данным заболеванием стоял его отец. 11-летний мальчик жил в многодетной семье.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей