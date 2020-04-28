В Свердловской области на 22 тысячи рублей выписано штрафов за нарушение самоизоляции
Сегодня, 16:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области за три недели составлено 85 протоколов на граждан, нарушающих режим самоизоляции, сообщили в региональном главке МВД.
Сюжеты: Коронавирус
По информации ведомства, всего собрано более тысячи материалов. Девять протоколов уже рассмотрено, по шести выписаны штрафы на общую сумму 22,5 тысячи рублей.
Также в ГУ МВД по Свердловской области напоминают, что оформление протоколов осуществляется во время рейдов сотрудниками полиции совместно с представителями министерства общественной безопасности.
После этого материалы направляются в суд для решения о взыскании штрафа. Для граждан его сумма составляет от трех до пяти тысяч рублей.
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