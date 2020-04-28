В Свердловской области на 22 тысячи рублей выписано штрафов за нарушение самоизоляции

По информации ведомства, всего собрано более тысячи материалов. Девять протоколов уже рассмотрено, по шести выписаны штрафы на общую сумму 22,5 тысячи рублей.

Также в ГУ МВД по Свердловской области напоминают, что оформление протоколов осуществляется во время рейдов сотрудниками полиции совместно с представителями министерства общественной безопасности.