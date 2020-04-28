В Свердловской области в праздники не будут вводить полный запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 21:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области не будут вводить полный запрет на продажу алкогольной продукции, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
В мессенджерах распространилась новость о том, что в регионе с 30 апреля по 10 мая полностью перестанут продавать спиртное. В региональном оперштабе опровергли информацию, рассказав, что такие меры введены в Курганской области.
Напомним, в Свердловской области продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 19:00.
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