Жители поселка Волчевка не могут выехать в Нижний Тагил из-за затопленной дороги

Дважды в год в поселке несколько лет подряд затапливает дорогу. Жители не могут выехать из населенного пункта. Не получается и въехать в поселок тем, кто туда собрался.

По пояс воды там, дальше вообще не пройти, течение большущее. Здесь вот три трубы лежит, а там всё размыло и уже не проехать. Ни за продуктами, ни на работу, рассказал местный житель Юрий Шестаков.

К поселку идет еще одна дорога, но по ней передвигаются лесовозы. Простые внедорожники вязнут.

Кроме того, есть и те, кто в поселок приезжает на выходные или на лето.

Владелец дома в поселке Дмитрий Орлов рассказал, что ранее в Волчанке проходил железнодорожный мост, который выдерживал наводнение. Когда узкоколейная дорога была разобрана, то через мост машины могли проехать в поселок. Потом мост был разобран.

По словам местных старожил, им обещали отремонтировать дорогу, но дважды в год она оказывается затопленной.

«Водоканал» сделал насыпь, но ее регулярно размывает. Попытки обращения в администрацию города или к региональным властям не дают результатов, так как дорога не находится на балансе.

Дачники и жители поселка за свой счет приобретают щебень и обсыпают им дорогу и переезд.