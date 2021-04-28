Дегтярев вручил ключи от квартир медикам «скорой помощи»

Девять медиков станции скорой медицинской помощи в Хабаровске получили ключи от служебных квартир от Михаила Дегтярева. Планируется выделение еще 50 квартир медикам в 2021 году.

Игорь Пошталюк, работающий фельдшером на скорой, рассказал, что переехал в Хабаровск 11 лет назад и только теперь смог получить свое жилье. Он подчеркнул, что впервые в жизни получил собственные квадратные метры, пишет mk.ru. В Хабаровском крае ранее квартиры медикам не выдавались так массово — максимум выделяли два помещения в год. Глава региона лично выезжал на встречи с медперсоналом, объезжая медучреждения Хабаровского края. В ходе этих визитов были составлены варианты помощи работникам сферы здравоохранения.

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