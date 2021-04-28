Двое тагильчан получили награду за вклад в развитие местного самоуправления

Двое жителей Нижнего Тагила получили награды за вклад в развитие местного самоуправления из рук вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила Алексей Бурдилов и директор «Центра профилактической медицины УХП» Владимир Антонов были награждены почетными грамотами общероссийского конгресса муниципальных образований, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Кроме того, медаль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления получил глава Таборинского района Виктор Роененко. Почетным знаком был отмечен глава городского округа Шахит Алиев. Также почетную грамоту Всероссийской ассоциации получила заведующая организационным отделом Думы Ирбитского муниципального образования Ольга Новгородова. Почетный знак Общероссийского конгресса вручен исполнительному директору ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» Елене Павлиди. Почетные грамоты Общероссийского конгресса муниципальных образований получили: Глава городского округа Верхняя Тура Иван Веснин;

Глава сельской администрации Артинского городского округа Расиля Габдулхакова;

Глава сельской администрации городского округа Сухой Лог Павел Глубоких. Также были вручены благодарственные письма Общероссийского конгресса муниципальных образований. Их получили: Заместитель главы администрации по социальным и кадровым вопросам городского поселения Верхние Серги Альбина Горнова;

Заместитель председателя Комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий;

Председатель Красноуфимской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Марина Бормотова;

Инженер по кооперации отдела договоров ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», депутат Анатолий Савин;

Директор автономной некоммерческой организации «Агентство Развития Сысерти» Ян Кожан.

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