Двое тагильчан получили награду за вклад в развитие местного самоуправления

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила Алексей Бурдилов и директор «Центра профилактической медицины УХП» Владимир Антонов были награждены почетными грамотами общероссийского конгресса муниципальных образований, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Кроме того, медаль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления получил глава Таборинского района Виктор Роененко. Почетным знаком был отмечен глава городского округа Шахит Алиев. Также почетную грамоту Всероссийской ассоциации получила заведующая организационным отделом Думы Ирбитского муниципального образования Ольга Новгородова.
Почетный знак Общероссийского конгресса вручен исполнительному директору ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» Елене Павлиди.
Почетные грамоты Общероссийского конгресса муниципальных образований получили:
Также были вручены благодарственные письма Общероссийского конгресса муниципальных образований. Их получили: