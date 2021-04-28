Двойной кредит и майские каникулы. Итоги дня в Свердловской области

Житель Екатеринбурга задолжал двум банкам за один и тот же кредит из-за отзыва лицензии у «Нейвы». Свердловчанин занял 140 тысяч рублей, чтобы погасить кредит в другой финансовой организации и внес на счет в банке «Нейва». Однако до отзыва лицензии денежные средства не успели списать. Теперь екатеринбуржцу придется еще раз занимать где-то 140 тысяч рублей, гасить кредит в «Нейве», а затем возвращать «зависшие» средства через заявление.