Двойной кредит и майские каникулы. Итоги дня в Свердловской области

Школы и детские сады Нижнего Тагила не будут работать в период майских праздников с 1 по 10 мая. Однако в детских садах для детей родителей, которые будут на работе в период «каникул» будут организованы дежурные группы. Для того, чтобы зачислить ребенка в такую группу необходимо будет предоставить справку с места работы.
Начальник исправительной колонии 62 в Ивделе попал под подозрение в экономических преступлениях. Одним из предоставленных фактов называется подписание документа о вывозе и заготовке древесины, хотя фактического подтверждения проведенным работам не нашлось. В отношении полковника службы исправления и наказания Андрея Карасева начал проверочные мероприятия СКР. Данный факт подтвердили пресс-службе ГУФСИН Среднего Урала.
Житель Екатеринбурга задолжал двум банкам за один и тот же кредит из-за отзыва лицензии у «Нейвы». Свердловчанин занял 140 тысяч рублей, чтобы погасить кредит в другой финансовой организации и внес на счет в банке «Нейва». Однако до отзыва лицензии денежные средства не успели списать. Теперь екатеринбуржцу придется еще раз занимать где-то 140 тысяч рублей, гасить кредит в «Нейве», а затем возвращать «зависшие» средства через заявление.
В Нижнем Тагиле предварительной датой закрытия отопительного сезона назвали 11 мая. Решение обусловлено установившимися на Урале плюсовыми температурами. Отключение пройдет пошагово. Сначала будут отключены многоквартирные дома, а в зданиях социального значение услуга будет прекращена в последнюю очередь. Коммунальным компаниям администрация города поручила начать подготовку магистральных и внутриквартальных отопительных сетей к гидропневмопромывке и испытательным мероприятиям в сезон, когда будет отключено отопление. Графики таких мероприятий необходимо будет согласовывать с мэрией.