Начальник свердловской колонии подозревается в экономических преступлениях

Следственный комитет начал проверку в отношении полковника свердловской службы исполнения наказаний Андрея Карасева, возглавляющего колонию № 62 в Ивделе после того, как сотрудники службы безопасности областного ГУФСИН выявили некие «признаки преступной деятельности».
Подозрения у ревизоров вызвала экономическая деятельность исправительного учреждения, сообщает 66.RU. В пример издание приводит тот факт, что Карасев якобы подписал акт выполненных работ по заготовке и вывозу древесины с ООО «Азимут» на сумму почти полмиллиона рублей, однако доказательств того, что эти работы были фактически выполнены, в ходе проверки СБ найдены не были.
Интерес следователей к деятельности руководства ИК № 62 изданию подтвердили и в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Напомним, в Невьянске начальник ИК-46 Дмитрий Мельников обвиняется во взятке от заключенных за предоставление покровительства.