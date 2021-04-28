Начальник свердловской колонии подозревается в экономических преступлениях

Начальник свердловской колонии подозревается в экономических преступлениях
Начальник свердловской колонии подозревается в экономических преступлениях
Сегодня, 12:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После проверки, проведенной службой безопасности ГУФСИН по Свердловской области, начальник исправительной колонии в Ивделе подозревается в совершении экономических преступлений.

Следственный комитет начал проверку в отношении полковника свердловской службы исполнения наказаний Андрея Карасева, возглавляющего колонию № 62 в Ивделе после того, как сотрудники службы безопасности областного ГУФСИН выявили некие «признаки преступной деятельности».

Подозрения у ревизоров вызвала экономическая деятельность исправительного учреждения, сообщает 66.RU. В пример издание приводит тот факт, что Карасев якобы подписал акт выполненных работ по заготовке и вывозу древесины с ООО «Азимут» на сумму почти полмиллиона рублей, однако доказательств того, что эти работы были фактически выполнены, в ходе проверки СБ найдены не были.

Интерес следователей к деятельности руководства ИК № 62 изданию подтвердили и в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, в Невьянске начальник ИК-46 Дмитрий Мельников обвиняется во взятке от заключенных за предоставление покровительства.

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Свердловская областьследственный комитетобществоИвдельИК
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