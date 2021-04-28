Начальник свердловской колонии подозревается в экономических преступлениях

Подозрения у ревизоров вызвала экономическая деятельность исправительного учреждения, сообщает 66.RU. В пример издание приводит тот факт, что Карасев якобы подписал акт выполненных работ по заготовке и вывозу древесины с ООО «Азимут» на сумму почти полмиллиона рублей, однако доказательств того, что эти работы были фактически выполнены, в ходе проверки СБ найдены не были.