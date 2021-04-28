Названа дата начала завершения отопительного сезона в Нижнем Тагиле

Названа дата начала завершения отопительного сезона в Нижнем Тагиле
Названа дата начала завершения отопительного сезона в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Начало окончания отопительного сезона в Нижнем Тагиле планируется на 11 мая. Такое решение было принято по причине установившейся положительной температуры наружного воздуха.

Прекращение подачи отопления в системы жилых домов и общественных зданий будет осуществляться поэтапно.

Согласно постановлению администрации города, для социально-значимых объектов подача теплоносителя будет прекращена в последнюю очередь.

Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по окончании отопительного сезона обеспечить отключение систем отопления от систем централизованного теплоснабжения, говорится в постановлении.

Кроме того, коммунальным организациям дано поручение о подготовке магистральных и внутриквартальных сетей, внутридомовых систем теплоснабжения к проведению гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный сезон. Графики проведения работ должны быть утверждены и согласованы с администрацией Нижнего Тагила.

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