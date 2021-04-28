Названа дата начала завершения отопительного сезона в Нижнем Тагиле

Кроме того, коммунальным организациям дано поручение о подготовке магистральных и внутриквартальных сетей, внутридомовых систем теплоснабжения к проведению гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный сезон. Графики проведения работ должны быть утверждены и согласованы с администрацией Нижнего Тагила.